Establecen que un solo sujeto incendió el vehículo en la comisaría

Se trata del vehículo secuestrado por la causa del tiroteo en la Oficina Judicial. La investigación apunta a determinar quién le prendió fuego y cómo se llevó a cabo la maniobra.

Tras el incendio intencional de un vehículo secuestrado que estaba estacionado a escasos metros de la Seccional Primera y de la Unidad Regional, en la avenida Rivadavia, la Policía del Chubut trata de identificar al responsable. El rodado había sido incautado en el marco de la causa por el tiroteo ocurrido el martes a la mañana en la Oficina Judicial del barrio Roca.

El segundo jefe de la Seccional Primera, subcomisario Diego Villablanca, explicó en diálogo con Radio de Camioneros que “se está haciendo una investigación con Criminalística. Se están analizando cámaras de seguridad y recopilación de testimonios”.

Según las primeras pericias, un hombre se acercó al auto, arrojó un líquido inflamable sobre el sector delantero y lo prendió fuego. El atacante escapó antes de que pudiera ser identificado, por lo que ahora los investigadores trabajan sobre las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona.

“Estamos trabajando todavía en la identidad, en la vestimenta; son cuestiones que no podemos aportar a la prensa, pero se está avanzando en eso”, aseguró Villablanca.

El subcomisario calificó el hecho como “muy osado”, al haberse producido frente a una dependencia policial. “Entendemos que son tiempos diferentes los que estamos viviendo; por eso tenemos que trabajar en función de eso. Estamos en pleno análisis de la investigación”.

El vehículo incendiado pertenece a la causa abierta tras el ataque a balazos contra la Oficina Judicial. De acuerdo con la investigación, uno de los detenidos por ese hecho ya fue identificado como el conductor del rodado interceptado en proximidades del colegio Perito Moreno.

“Hoy se hace la presentación en la Oficina Judicial, el control de audiencia ante el juez de garantías para revisar la intervención policial”, agregó Villablanca.

El jefe policial también explicó que el auto estaba estacionado sobre la vía pública debido a que la comisaría no cuenta con espacio cerrado para resguardar los secuestros preventivos. “En este caso estaba un poco alejado porque no tenemos espacio público ni un patio interno, como en otras comisarías”, precisó.

Las pericias y el análisis de cámaras serán determinantes para dar con el autor del ataque y avanzar en la causa, que se suma al violento episodio ocurrido el martes.