Una joven que bebía en un super terminó presa

La Policía la detuvo porque tenía una orden de detención vigente emitida por la Justicia Penal.

Este miércoles, alrededor de las 13:15 horas, personal de la Comisaría Seccional Primera intervino en el supermercado La Anónima tras recibir un llamado que advertía sobre un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar.

Al arribar, los efectivos identificaron a los presentes y constataron que una joven, identificada como G.K., de 19 años, registraba un pedido de captura y detención vigente desde el 8 de octubre. La medida había sido dispuesta por el juez penal de turno, Ariel Tedesco.

Ante esta situación, la mujer fue detenida y trasladada a la dependencia policial de Rivadavia y Güemes, donde permanecería alojada hasta la audiencia de control de detención correspondiente.