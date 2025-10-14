Buscan a Juana Inés Morales, una mujer de 69 años desaparecida en Comodoro

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Juana Inés Morales, vista por última vez el 9 de octubre en el barrio Centro. Piden a la comunidad aportar cualquier información útil.

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para ubicar a Juana Inés Morales, una vecina de 69 años que permanece desaparecida desde hace casi una semana.

Según el informe oficial, Morales fue vista por última vez el miércoles 9 de octubre al mediodía, en el barrio Centro de Comodoro Rivadavia. Al momento de radicarse la denuncia, no se contaba con información precisa sobre la vestimenta que llevaba puesta.

La mujer es oriunda de Comodoro, tiene contextura robusta, pesa alrededor de 70 kilos y mide aproximadamente 1,60 metros. Tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño oscuro, ondulado, hasta los hombros, con flequillo como rasgo distintivo.

Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, las autoridades solicitan comunicarse con la División Búsqueda de Personas al 297-4082600, con la comisaría más cercana o al número de emergencias 101. Destacaron que la colaboración de la comunidad es fundamental para avanzar en la búsqueda.