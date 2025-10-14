Atacaron a balazos la Oficina Judicial de Comodoro: habría siete detenidos

El hecho se registró alrededor de las 08:00 horas sobre la avenida Portugal, en inmediaciones del barrio Roca, cuando una camioneta utilitaria abrió fuego contra la Oficina Judicial local. Según confirmaron fuentes policiales, el episodio estaría vinculado a un conflicto entre dos familias históricamente enfrentadas: los Vera y los Nieves.

De acuerdo con la información obtenida, los agresores se movilizaban en una camioneta Toyota blanca tipo tráfic, desde la cual efectuaron varios disparos que impactaron contra el frente del edificio y un vehículo estacionado en el lugar. En ese momento, los empleados judiciales recién comenzaban su jornada laboral, por lo que el ataque generó pánico y tensión en la zona.

El policía que se encontraba de guardia en la oficina fue quien dio el primer aviso tras escuchar las detonaciones y observar los impactos de bala. De inmediato se desplegó un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad. Tras una persecución policial, el vehículo sospechoso fue interceptado sobre calle Mitre, a pocos metros de la escuela Perito Moreno, en pleno centro de Comodoro. Allí se concretó la detención de siete personas, seis hombres y una mujer, quienes fueron trasladados a la comisaría.

Durante el procedimiento, se secuestró un arma de fuego que será peritada por la Brigada de Criminalística, que continúa trabajando en el lugar junto con personal de la Policía del Chubut. Hasta el momento no se registraron heridos, aunque las autoridades destacaron que el hecho puso en riesgo la seguridad pública y que el tiroteo podría estar relacionado con una audiencia judicial prevista para hoy contra un integrante de la familia Nieves.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, confirmó que “se están analizando las cámaras de seguridad y tomando declaraciones para establecer las circunstancias exactas del ataque”. Además, indicó que “la Oficina Judicial fue baleada desde una camioneta en movimiento y que, gracias a la rápida respuesta policial, se logró la aprehensión de los presuntos autores”.

Mientras tanto, las autoridades judiciales y policiales mantienen un importante operativo en el barrio Roca y zonas aledañas. Los siete detenidos permanecen bajo custodia mientras se llevan adelante las pericias y se analizan los registros fílmicos para determinar su participación en el ataque.

El Ministerio Público Fiscal aún no emitió un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se brinde información detallada sobre el avance de la investigación y las medidas adoptadas para esclarecer este grave hecho.