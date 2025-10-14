Vecinos del barrio Roca reclaman mayor seguridad

Luego del atentado de este martes frente a la Oficina Judicial, la asociación vecinal del barrio Roca reclamó que el edificio sea reubicado. Denuncian vandalismo, daños y robos frecuentes durante los juicios.

Luego del grave atentado registrado en la mañana de este martes en la Oficina Judicial del barrio Roca, los vecinos renovaron su pedido para que el edificio sea trasladado a otro sector, teniendo en cuenta que recientemente se habilitó la Ciudad Judicial en avenida Figueroa Alcorta.

Celeste Gallardo, presidenta de la asociación vecinal, aseguró que el reclamo “no es nuevo” y que la situación “ya había sido advertida en varias oportunidades”. “Lo que pasó hoy fue la gota que colmó el vaso. Más allá de que fue un hecho fortuito, es común que durante los juicios importantes haya vandalismo en los alrededores, pintadas, orina en la vía pública y daños a los monumentos”, expresó.

Según explicó Gallardo, desde la vecinal ya se comunicaron con el jefe de la Comisaría del sector y con el ministro de Seguridad provincial, Héctor Reynaldo Iturrioz, para evaluar posibles medidas que garanticen la tranquilidad del barrio. “Estamos viendo la posibilidad de un traslado o algún tipo de garantía para que los vecinos puedan sentirse más seguros”, sostuvo.

La dirigente barrial agregó que un grupo de vecinos propuso reunir firmas para acompañar formalmente el pedido. “Nosotros les dimos el aval, cuentan con nuestro apoyo total”, señaló.

Gallardo también recordó que los episodios de violencia no son los únicos problemas que enfrenta la comunidad. “El monumento a la Colectividad Portuguesa fue rayado varias veces, y los vehículos estacionados sufren daños. Muchas veces, luego de los juicios, hay más movimiento y aparecen robos”, lamentó.

El reclamo vecinal se suma a la preocupación general tras el atentado ocurrido frente a la Oficina Judicial, un hecho que dejó nueve personas detenidas y generó conmoción en toda la ciudad.