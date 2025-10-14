Lo dijo el ministro de Seguridad de Entre Ríos. También confirmó que al cadáver le faltan las extremidades.

El cuerpo hallado no tiene cabeza y todo indica que sería del remisero

Las autoridades entrerrianas, entre ellas el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, viajaron este lunes hacia la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros al sudoeste del centro de Concordia, ante el hallazgo de un cuerpo desmembrado y sin cabeza en un camino vecinal.

Allí, Roncaglia admitió que podría tratarse de Martín Sebastián Palacio, el remisero de 49 años que había sido contratado por Pablo Laurta, el presunto femicida de Luna Giardina y su mamá, Mariel Zamudio, para viajar de Concordia, Entre Ríos, a Córdoba. Pero que desde el 7 de octubre nada se sabe de él.

Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos, explicó en diálogo con C5N que la trazabilidad de un auto en el que iba Laurta hizo que focalizaran la búsqueda en la zona donde trabajaron los peritos.

“En esos rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona que carece de extremidades superiores y cabeza, en estado de descomposición y sin ropa", amplio González y dijo que ahora viene un proceso que tiene que ver con el reconocimiento.

El ministro Roncaglia agregó ante ese canal de noticias: “Por el contexto, creemos en un alto porcentaje que puede tratarse de Martín Palacio, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades”.

Luego, detalló que la última vez que se observa al ahora detenido por los femicidios de Luna y Mariel fue en una estación de servicio donde cargó combustible y se lo ve que iba solo: “O sea que Martín ya no estaba con él”.

Roncaglia precisó que el hallazgo se dio porque un policía percibió el fuerte olor de la putrefacción de los restos, que estaban en una bolsa. Y que Laurta, en base a información de la Policía de Uruguay, tenía su auto en una cabaña alquilada en ese país: “Evidentemente, fue un plan criminal, lo planificó todo”.

Y describió que Laurta cruzó el río Uruguay en una piragua, la escondió cerca de Puerto Yerua, que está secuestrada: “Su derrotero iba a ser Gualeguaychú, Puerto Yerua y cruzar nuevamente a Uruguay”, acotó.

En ese sentido, este lunes la Policía entrerriana confirmó el hallazgo de la billetera del conductor del Toyota Corolla blanco, en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se alojó el uruguayo con su hijo, luego de escapar de la escena del doble femicidio.

Este lunes se realizaron las pericias en la habitación del hotel donde fue apresado Laurta. Personal de Policía Científica trabajó en el levantamiento de huellas, análisis de rastros y dispositivos electrónicos, además del cuaderno hallado, que podría aportar datos sobre el chofer desaparecido.

Mientras tanto, ahora se dirimirá la competencia de toda la causa, ya que el homicidio de Palacio, por el que ya fue acusado, es previo al doble femicidio de Luna y Mariel.

“Hay una conexidad porque todo obedeció a un plan. Es clarito el matar a alguien para ocultar otro delito o delito futuro porque era un derrotero hasta Córdoba, en su plan criminal, siempre pensando en matar a las mujeres y extraer a su hijo“, cerró Roncaglia.

Desde el 7 de octubre pasado, el paradero de Palacio era un misterio. Ese día, se encontró en la terminal de ómnibus de Concordia con Laurta. El presidente de “Varones Unidos” lo saludó como si ya lo conociera y guardó un bolso en el baúl de su Toyota Corolla blanco. Tenía que llevarlo a Santa Fe, un viaje por el que el pasajero ofreció 1 millón y medio de pesos.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que, luego de salir de la terminal, el Toyota Corolla se dirige hacia el sur y luego toma la ruta 22, con dirección a la localidad de Federal, hacia el oeste.

Sin embargo, gira y regresa hacia la autovía ruta 14. A la altura de la localidad de Estancia Grande, sale de la ruta y se mete en un camino de ripio. Por caminos secundarios sigue hasta llegar a General Campos.

En ese punto, sale hacia la ruta 18 (que atraviesa Entre Ríos en forma perpendicular) y retoma el camino hacia el oeste, en sentido a Córdoba, donde el rastro se pierde.