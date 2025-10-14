Pablo Laurta, acusado de haber asesinado brutalmente a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba, será trasladado este martes a esa provincia, donde quedará alojado en el penal de Bouwer, a disposición de la Justicia.

Trasladan a Pablo Laurta a Córdoba y evalúan la custodia de su hijo tras el doble femicidio

El traslado se concretará desde la provincia de Entre Ríos, donde Laurta fue capturado el domingo por la tarde en un hotel de Gualeguaychú, tras haber permanecido prófugo junto al menor durante casi una semana. El niño fue rescatado por personal policial en el mismo operativo, en el que fue testigo directo de la detención de su padre.

Mientras avanza la investigación por el doble femicidio, la Justicia también trabaja en esclarecer la posible participación de Laurta en la desaparición de Martín Palacios, el remisero que lo habría trasladado el pasado 7 de octubre. Ayer, se halló un cuerpo desmembrado y sin cabeza en una zona rural cercana a Yeruá, unos 35 kilómetros al sudoeste de Concordia. Aunque la identidad aún no fue confirmada oficialmente, la fiscal del caso, Daniela Montangie, sostuvo que existen “altas probabilidades” de que se trate del chofer desaparecido.

El resguardo del niño: una prioridad en medio del drama

Mientras Laurta es trasladado para enfrentar las causas judiciales en Córdoba, el foco también está puesto en la protección del hijo de la víctima, que este martes cumple seis años. El niño, que fue secuestrado por su propio padre tras el crimen de su madre y su abuela, permanece bajo asistencia y contención profesional en Entre Ríos.

La ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, confirmó que se está evaluando cuidadosamente qué familiar quedará a cargo del menor, priorizando su estabilidad emocional y el resguardo en un entorno que le resulte familiar. Una tía residente en Chile ya se presentó en la provincia y podría asumir la custodia, aunque la decisión aún no está definida.

"Se activó un protocolo de urgencia en Entre Ríos para las primeras contenciones, y desde Córdoba nuestro equipo trabajó para identificar con qué familiares podría estar el niño", explicó Montero en declaraciones a El Doce.

La funcionaria descartó que el menor sea derivado a una residencia institucional y afirmó que “lo mejor en este caso es que el niño esté en una familia que le genere vínculos afectivos y confianza”. Sin embargo, reconoció que aún resta avanzar en una resolución definitiva sobre su custodia.

“Es fundamental que psicólogos y trabajadores sociales intervengan a fondo. No se trata solo de con quién va a vivir el niño, sino de cómo va a seguir su vida después de un hecho tan traumático”, sostuvo.

El brutal crimen tuvo lugar en el barrio Villa Serrana, en Córdoba capital, donde Laurta habría asesinado a su expareja y a su exsuegra antes de huir con el niño. Las víctimas fueron halladas sin vida en el domicilio familiar, y desde entonces se activó una intensa búsqueda a nivel nacional.

El domingo, luego de varios días prófugo, Laurta fue detenido en Gualeguaychú, en un operativo que puso fin a una situación de extrema tensión. La escena fue presenciada por el menor, quien fue contenido rápidamente por personal especializado, aunque todavía se desconoce el impacto emocional completo que este episodio haya tenido sobre él.

La causa, que investiga múltiples delitos, entre ellos doble homicidio agravado, secuestro y posible homicidio vinculado, continúa avanzando con la mirada puesta en brindar justicia y contención a la única víctima sobreviviente de este caso.