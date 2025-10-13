El vínculo del femicida Pablo Laurta con figuras de la "batalla cultural"

El acusado, conocido por su postura antifeminista, participó en la organización de la visita a Uruguay de los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez en 2016.

Pablo Laurta, el individuo acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y exsuegra en Córdoba, no solo era un activista antifeminista prominente a través del sitio "Varones Unidos", sino que también mantenía conexiones directas con figuras clave de la denominada "batalla cultural" respaldada por el gobierno de Javier Milei: los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez.

Según las redes sociales del acusado del doble crimen, en 2016, Laurta participó en la organización de la visita de Laje y Márquez al Palacio Legislativo de Uruguay para la presentación de uno de sus libros. Esta relación demuestra la temprana inserción del presunto asesino en círculos de la derecha radical regional, mucho antes de que se cometieran los crímenes que se le atribuyen.

Los lazos con Laje y Márquez se insertan en la intensa labor de Laurta como presidente de "Varones Unidos", un grupo dedicado a desacreditar al feminismo y a denunciar supuestas "falsas denuncias" de violencia de género.

A través de esta plataforma, Laurta tejió una narrativa de supuesta victimización en torno a su conflicto con su expareja, Luna Giardina. En un posteo destacado en la cuenta de X de la organización, se titulaba su versión de los hechos: "Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado en Argentina en un contexto de extorsiones y explotación infantil", al respecto de Pedro, su hijo de 5 años.

Incluso en una entrevista televisiva en Uruguay, Laurta arremetió contra la ley local de violencia de género, argumentando que violaba el "principio de igualdad ante la ley" al establecer una "asimetría" a favor de las mujeres.

Fanatismo por la ultraderecha conservadora

El perfil ideológico de Laurta era consonante con el discurso de la nueva ultraderecha. Expresaba su apoyo a líderes como Javier Milei y Donald Trump, y promovía campañas internacionales, como la defensa del actor Johnny Depp, con comentarios como: "Para 'no existir', como dicen los abogados militantes del feminismo, las #DenunciasFalsas están apareciendo por todas partes".

Este historial de militancia y sus relaciones con líderes de la "batalla cultural" evidencian un patrón de radicalización ideológica que, según la investigación, culminó en el brutal asesinato de Luna Giardina —a quien ya había intentado estrangular años atrás—, en el crimen de su madre, Mariel Zamudio, y en el secuestro de su propio hijo.