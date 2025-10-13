Suspenden a jefe policial por impedir secuestro automotor

El comisario mayor Cristian Cancinos, jefe de la Dirección Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, fue separado preventivamente del cargo, acusado de entorpecer un operativo de control vehicular.

Fuentes confiables revelaron a El Patagónico que el alto oficial habría impartido directivas a personal de la institución para evitar el secuestro de un automóvil conducido por una menor de edad por la zona céntrica de Caleta Olivia, hija de una secretaria de un juzgado de esta misma ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en las primeras horas de la madrugada del viernes y al tomar conocimiento de la presunta actitud del alto oficial, la Jefatura de la fuerza de seguridad provincial resolvió iniciar actuaciones administrativas y separarlo del cargo por treinta días, lapso en el que se espera que realice el descargo correspondiente.

La disposición, avalada por el Ministerio de Seguridad, comenzó a tener vigencia al día siguiente del suceso, resolviéndose también el remplazo temporario de Cancinos por el segundo jefe de la unidad operativa que tiene asiento en Caleta Olivia, comisario mayor José Britos, el cual ahora es secundado por el comisario Gustavo Cerezo.

Cancinos, quien había asumido la dirección en diciembre de 2024, no respondió a los requerimientos que le formulara El Patagónico a través de un mensaje de whatsapp.

En tanto, el Opinión Austral citó que el episodio de la presunta desautorización al personal policial se produjo cuando se realizaba un control preventivo en la zona costanera y un vehículo intentó evadir el control a alta velocidad.

Tras una breve persecución, el automóvil fue interceptado en la avenida Eva Perón con cuatro ocupantes a bordo.

Al identificar a la conductora, los agentes constataron que se trataba de una menor que carecía de licencia de conducir y seguro obligatorio.

Ante esta situación, siguiendo el protocolo correspondiente, se solicitó la presencia de inspectores de Tránsito para proceder al secuestro del rodado.

Sin embargo, el procedimiento se vio abruptamente interrumpido con la llegada del padre de la menor, un reconocido deportista local, y de la madre, quien se identificó como empleada judicial.

Según la denuncia recibida, la mujer se habría presentado como funcionaria del Juzgado de Familia y, haciendo valer su posición, se negó a que el vehículo fuera secuestrado, argumentando su pertenencia al Poder Judicial.

La situación escaló rápidamente y generó un clima de tensión en el lugar. Minutos después, Cancinos se habría comunicado con los presentes y, tras una breve conversación, ordenó dejar sin efecto el procedimiento, contraviniendo las normas de tránsito y generando indignación entre los efectivos policiales y el personal de tránsito que participaban del operativo.