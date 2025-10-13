Madre del doble femicida: "No puedo creer que di a luz a un asesino"

La madre de Pablo Laurta habló desde Uruguay. "Pedí que no lo soltaran, que lo pudieran internar donde tuviera ayuda psicológica", indicó.

En medio de una profunda conmoción, habló Estrella, la madre de Pablo Lautra, el autor del doble femicidio en Córdoba seguido de secuestro de su propio hijo de 5 años. Desde Uruguay, la mujer se mostró conmocionada por la muerte de la mamá de su nieto.

"No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona a la que yo crié", dijo entre lágrimas en diálogo con A24 refiriendo a Pablo y comentó que no tenía una buena relación con el hasta que nació Pedro, su nieto a quien se refirió como que es "su vida, es todo".

Según reveló, se enteró del caso ayer alrededor de las 14 horas. "Veo en el teléfono varias llamadas perdidas de una compañera de trabajo y veo que me pone 'lo lamento mucho Estrella, muchas fuerzas' y pensé que mi hijo se había matado", dijo.

Estrella indicó que su hijo estuvo preso desde un mes detenido en 2024 porque tuvo un "desacato a la autoridad" porque había estado en el techo de la casa de Luna, violando una perimetral. A raíz de esto, ella pidió una pericia psiquiátrica para su hijo, la cual no se le hizo. "Pedí que no lo soltaran, que lo pudieran internar donde tuviera ayuda psicológica", indicó. "Mi hijo no aceptaba que Luna se hubiese ido".

Sobre Luna, dijo que "no sabía que era abuela" ya que ella no tenía relación con Pablo y comenzó a comunicarse con ella y la otra abuela del menor por videollamada, sin que él supiera.

Por otro lado, fue consultada por la situación del chofer desaparecido que tuvo su último viaje con Laurta y reveló que no sabe que habría pasado con él, mientras se enteraba en vivo que la documentación de Martín Palacio se encontró en la habitación del hotel donde fue detenido su hijo.

PABLO LAURTA Y “VARONES UNIDOS”

"Yo no profeso esas creencias que tenía él", aseveró Estrella al referirse a la página web antifeminista que circula y muestra como referente a su hijo. "Empecé a leer y era una atrocidad lo que leí, eran cosas de las que nunca se habló en mi casa, nunca estuvimos reunidos con gente que tuviera esas ideas", describió al conocer lo escrito en la página "Varones Unidos".

Según indicó Estrella, esta página la conoció alrededor de dos años antes de conocer a Luna y su nieto. "Como mujer al conocer esta página me sentí desjustada. Si bien una a veces no admite el 'muerte al macho' tampoco para esto, son dos polos opuestos", dijo.

En su vivienda en Villa Serrana, Luna Giardina fue asesinada el sábado por la mañana al igual que su madre, Mariel Zamudio. Posteriormente, el hijo de Giardina fue secuestrado. El principal sospechoso es Pablo Laurta, la ex pareja de la joven y el padre del nene de cinco años, quien fue detenido este domingo después de permanecer todo un día prófugo.

El hombre, de nacionalidad uruguaya, fue capturado cuando a su hijo en la provincia de Entre Ríos, tras escapar de la provincia de Córdoba. Se presume que las intenciones era para poder cruzar la frontera. De acuerdo a lo que informaron fuentes del caso, el menor, identificado con las iniciales P. R. L. está en buenas condiciones de salud.

El sospechoso tenía denuncias previas por violencia de género. Según reconstruyeron los investigadores, la familia había vivido en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, escapó a la Argentina con Pedro porque su esposo habría intentado ahorcarla en 2023. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento de la agresión.

Fuente: LMNeuquén