Todos están arrestados tras el tiroteo ocurrido este martes por la mañana en el barrio Roca.

Confirman que son 9 los detenidos por el atentado a la Oficina Judicial

La Policía confirmó en las últimas horas que son nueve las personas detenidas por el atentado registrado este martes por la mañana frente a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, en la esquina de avenida Portugal y calle Samper López.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:15, cuando una camioneta Toyota Hiace pasó frente al edificio y abrió fuego mientras se desarrollaba la audiencia preliminar del caso Nieves contra Vera, causa que investiga un homicidio ocurrido meses atrás.

El comisario Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional, detalló que el rápido accionar policial permitió interceptar el vehículo en la calle Mitre, en inmediaciones del colegio Perito Moreno, tras una breve persecución. “El vehículo fue localizado con nueve ocupantes, entre ellos una mujer. Se pidió colaboración a otros patrulleros y también intervino personal de Protección Ciudadana”, explicó.

Los nueve detenidos —ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad— fueron trasladados a distintas dependencias policiales bajo el artículo 215 del Código Procesal Penal, mientras se cumplían las diligencias judiciales correspondientes.

Durante la requisa del vehículo, el personal de Criminalística secuestró tres armas de fuego —un revólver y dos pistolas de grueso calibre—, además de varias vainas servidas halladas en la escena del tiroteo. También se constató que un vehículo estacionado resultó dañado por impactos de bala.

Las armas serán sometidas a pericias balísticas para determinar si fueron utilizadas durante el ataque. “Ahora se va a realizar la comparación entre las vainas y las armas secuestradas”, confirmó Cocha.

El jefe policial señaló que la fuerza ya venía realizando tareas sobre el grupo detenido. “Venimos trabajando sobre estas personas desde hace tiempo. El fin de semana pasado hicimos allanamientos donde se secuestraron una gran cantidad de armas y municiones. Esto demuestra que algunos no toman dimensión de sus acciones”, apuntó.

En tanto, la Fiscalía de Comodoro continúa analizando las cámaras de seguridad y las pericias recolectadas para determinar quiénes efectuaron los disparos y si el ataque está directamente relacionado con la causa Nieves, que se encontraba en desarrollo al momento del tiroteo.

Por el momento, no se registraron heridos, pero el episodio generó gran conmoción entre los trabajadores judiciales y vecinos del sector.