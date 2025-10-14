Control vehicular posibilita detención de un prófugo

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Séptima durante un control preventivo.

Durante la mañana de este martes, alrededor de las 7:30, personal policial de la Comisaría Séptima de Comodoro Rivadavia llevó a cabo un control preventivo en el que se detuvo a un hombre que registraba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se realizó cuando los efectivos identificaron a los ocupantes de un vehículo Ford Fiesta. Al verificar los datos en el sistema, constataron que el acompañante tenía una orden de detención emitida por la jueza penal Lilian Cecilia Bórquez.

Tras confirmar la medida con la Oficina Judicial, los uniformados procedieron a su inmediata detención y posterior traslado a la dependencia policial, donde el sujeto quedó alojado a disposición de la Justicia.