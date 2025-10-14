Fabián Pacheco fue atacado por dos personas al finalizar su jornada laboral. Los agresores lo golpearon y escaparon en un vehículo cuya patente ya fue identificada.

Brutal agresión a un chofer de Patagonia en la terminal

Un chofer de la empresa Patagonia Argentina, identificado como Fabián Pacheco, denunció haber sido brutalmente agredido por dos personas en la terminal de Avenida Congreso, mientras finalizaba su jornada laboral.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana, cuando Pacheco había llegado de su último recorrido. En diálogo con Del Mar Digital, relató: “Llegué de mi último recorrido a la terminal y de repente vinieron dos personas de atrás. Me pegaron golpes de puño, me caí al piso y me empezaron a patear”.

El trabajador aseguró no haber tenido ningún conflicto previo que justificara el ataque.

“Me dijeron que esas personas estaban hace rato ahí; se ve que me estaban esperando, pero yo no tuve problemas con nadie para recibir esa agresión”, explicó.

Pacheco radicó la denuncia policial y señaló que en el lugar hay cámaras de seguridad que podrían haber registrado la agresión. Además, informó que lograron identificar la patente del vehículo en el que los atacantes escaparon.

“Lo único que recuerdo que me dijeron fue: ‘no te metas con gente de la Unión’, pero no llegué a entender bien a qué se referían”, señaló.

La Policía y la Justicia trabajan para identificar a los responsables y determinar los motivos del ataque, que podría estar vinculado a un conflicto gremial o laboral.