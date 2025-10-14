El violento hecho ocurrió anoche sobre la avenida Yrigoyen, en una zona donde suelen permanecer personas en situación de calle.

Un hombre roció con combustible a otro y lo prendió fuego

Un brutal episodio de violencia urbana ocurrió en Comodoro en la noche del lunes. Cerca de las 23:20, dos hombres en situación de calle protagonizaron una violenta discusión que terminó con uno de ellos gravemente herido tras ser rociado con combustible y prendido fuego.

El hecho ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de calle Gatica, un sector donde habitualmente se concentran personas que realizan tareas informales de cuidado de vehículos. Según confirmó el comisario mayor Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional, ambos hombres se conocían del lugar.

“Uno de ellos le roció combustible en las piernas y le prendió fuego”, relató Jones en diálogo con Crónica.

Una mujer que pasaba por la zona fue testigo de la escena y dio aviso inmediato a la policía. Su rápida intervención resultó fundamental para la detención del agresor. “Gracias a un llamado rápido y oportuno, se pudo lograr la detención del autor a unos 150 metros del lugar, con la descripción precisa que ella aportó”, explicó el jefe policial.

El atacante fue aprehendido cuando intentaba alejarse de la escena, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internada bajo observación médica.

El hombre atacado sufrió quemaduras en las piernas y su estado fue calificado como reservado. “A las dos de la mañana recibimos el primer parte médico; se encontraba fuera de peligro, pero continúa en observación”, indicó Jones.

La Fiscalía que interviene en el caso aguarda los informes médicos y las pericias correspondientes para definir la imputación. Por el momento, el agresor fue acusado por lesiones graves, aunque el delito podría agravarse según la evolución del estado de la víctima.

De acuerdo a la información policial, el atacante no registra antecedentes penales, aunque es una persona conocida por los vecinos de la zona. “Habían estado juntos durante la tarde, trabajando y consumiendo bebidas alcohólicas. No hubo una discusión previa ni un motivo claro, según lo que manifestó la víctima”, agregó el comisario.