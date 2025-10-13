Laje salió a dar explicaciones por su vínculo con el doble femicida

Respondió a las críticas por su vínculo con Pablo Laurta, uno de los fundadores de Varones Unidos, y rechazó cualquier relación con el hecho.

“En abril del 2018 unas organizaciones uruguayas nos invitaron a Nicolás Márquez y a mí a dar una conferencia en el Palacio Legislativo. El anfitrión de ese evento era el legislador Rodrigo Goñi. Entre esas organizaciones, estaba la de este tipo”, dijo Agustín Laje en diálogo con La Nación, al referirse a Pablo Laurta, acusado de matar a su expareja y a la madre de ella en las sierras de Córdoba.

El escritor explicó que su vínculo con Laurta se limitó a esa actividad: “Luego de eso, jamás volví a verlo ni a tener contacto con él. Por año tengo varias decenas de anfitriones distintos que organizan eventos. Nunca más supe nada de él, hasta ayer que me enteré de este horror”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BasesLibertad/status/1977531463190057343&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO: el video en el que Agustín Laje y Nicolás Márquez le envían saludos a "Varones Unidos", la agrupación de Pablo Laurta, el asesino de Córdoba. pic.twitter.com/oNL0OTxa4X — BASES (@BasesLibertad) October 13, 2025

Consultado sobre las críticas que lo vinculan con el caso y cuestionan sus ideas, Laje respondió: “Siempre he condenado la violencia contra la mujer, y contra cualquier persona. Basta con leer cualquiera de mis libros, o escuchar cualquiera de mis conferencias. Defiendo la vida y la libertad. Pero existe un sector que busca desinformar para sacar réditos políticos de este horror”.

G3F1C6FW8AAIJcF

El escritor cerró con una frase contundente: “Que el asesino pague por lo que hizo y que se pudra en la cárcel”.

El doble femicidio ocurrido el sábado en las sierras de Córdoba expuso a Varones Unidos, una comunidad digital surgida en Uruguay en 2016 que se define como un espacio para hombres que cuestionan las políticas de género y denuncian supuestos impedimentos de contacto con sus hijos.

Nacida como un blog y un perfil en redes sociales, se presenta como defensora de los derechos de los varones y crítica del feminismo, con publicaciones que apuntan contra leyes de protección integral y fallos judiciales en casos de violencia de género.

G3GM4J_XMAEt7rJ

Uno de los fundadores de ese grupo fue Pablo Laurta, el hombre acusado de matar a Luna Giardina y a Mariel Zamudio, madre de la joven. Tras el crimen, el sitio quedó bajo la lupa por haber difundido durante meses la versión del femicida sobre el litigio por la tenencia del hijo de la pareja, con acusaciones contra la Justicia cordobesa y contra la familia materna.

En ese contexto, reapareció el dato de que Laurta participó en la organización de una conferencia en el Palacio Legislativo de Uruguay en 2018, donde estuvieron Laje y Márquez para presentar El libro negro de la nueva izquierda.