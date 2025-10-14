Quiénes son los 9 detenidos que atentaron contra la Oficina Judicial

Tras ser capturados en pleno centro de la ciudad, los integrantes de la banda fueron identificados oficialmente. Podrían enfrentar cargos por tentativa de homicidio.

Los nueve detenidos tras el atentado registrado este martes por la mañana en inmediaciones de la Oficina Judicial del barrio Roca ya fueron sometidos a la revisación médica en el Hospital Regional y pasaron por la Oficina de Identificación de la Policía del Chubut. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y se espera que la audiencia de control de detención y formalización de la investigación se lleve a cabo este miércoles.

Según confirmaron fuentes oficiales a Crónica, los detenidos fueron identificados como José Luis Alancay (52), Facundo Reyna (24), Miguel Ángel Arca (32), David Soto (30), Luis Esteban González (46), Enrique Leonardo Casas (36), Brenda Cristina Rúa (31), Fernando Miguel Cerezo (27) y Juan Ezequiel Hernández (32).

La investigación es instruida directamente por el jefe de fiscales, Cristian Olazabal, y la fiscal Andrea Rubio, quienes analizan pruebas y testimonios para definir la imputación. Además de la tenencia ilegal de arma de fuego, la Fiscalía evalúa si corresponde ampliar la acusación a tentativa de homicidio, dado el nivel de violencia del ataque.

El violento episodio ocurrió esta mañana en la esquina de Samper López y Portugal, en barrio Roca, a pocos metros de la Oficina Judicial, y generó un importante operativo policial que terminó con las detenciones en pleno centro de la ciudad.