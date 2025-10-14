El Municipio denunció hurto de áridos en tierras fiscales de Km. 8

El hecho se detectó en un terreno municipal ubicado en las avenidas Nahuel Huapi y Juan José Paso donde, presuntamente, particulares con máquinas y camiones extraían material para su posterior venta.

Este martes se concretó un operativo conjunto entre la Municipalidad, a través de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, y la Policía del Chubut, tras detectarse maquinaria sustrayendo material árido de un terreno fiscal de Km. 8, lo cual está prohibido expresamente, de acuerdo a las normativas vigentes.

En ese marco, el secretario Miguel Gómez brindó detalles del hecho al afirmar que “oportunamente, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, nos informa acerca de una situación anómala que estaba sucediendo en uno de los terrenos que posee el Municipio en Nahuel Huapi y Juan José Paso, por lo que acudimos al lugar con agentes del área de Protección Ciudadana”.

“Al arribar, nos encontramos con que personal policial ya se encontraba trabajando en el sector, donde se detectó a simple vista un camión volcador que estaba operando junto con una mini pala en la carga de material árido en su caja. Se identificó a quien se referenció como propietario dicha maquinaria, quien intentó dar las explicaciones del caso, pero la situación ya era anómala debido a que son terrenos del municipio y, dado el socavón que nos encontramos, la extracción de materiales áridos viene sucediendo desde hace tiempo”, explicó.

Además, el funcionario manifestó que, de acuerdo a la referencia dada por el subsecretario Navarro, “minutos antes a la intervención, habría ingresado al menos otro camión, lo que reafirmaría que esta actividad se viene desarrollando desde hace algún tiempo, lo que nos hace suponer que, por otras vías, venden lo sustraído a particulares”.

Asimismo, agregó que “en principio, estamos ante un hurto de áridos al Municipio, dado que son tierras fiscales. Por dicha situación, se informó al fiscal jefe, Cristian Olazábal, quien dispuso el secuestro del camión y la mini pala y el inicio de las actuaciones de rigor, imputando al camionero y al particular que se referenció como propietario de la empresa por el delito de hurto”.

Por último, Gómez indicó que “radicamos la denuncia correspondiente, teniendo en cuenta que la Municipalidad es la damnificada en este caso”, al tiempo que enfatizó que sustraer material de un terreno fiscal “está estipulado como un delito, debidamente tipificado en el Código Penal”.