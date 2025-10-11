El joven de 20 años había desaparecido el 14 de septiembre en el río Bueno, en la región de Los Ríos, al sur de Chile.

Hallaron el cuerpo del futbolista de Comodoro desaparecido en un río de Chile

Tras 25 días de intensa búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de Gonzalo Abraham Carrillo, el futbolista de Comodoro Rivadavia que había desaparecido mientras se bañaba junto a un grupo de amigos en el río Bueno, en la Región de Los Ríos, Chile.

La confirmación fue realizada por su madre, Celeste Carrillo, quien agradeció el apoyo recibido durante las más de tres semanas que duró el operativo.

El operativo de búsqueda estuvo a cargo de personal del GOPE de Carabineros, la Unidad de Rescate de Mahuín, Drones UAV Chile, boteros de San Pablo y voluntarios locales, que trabajaron de forma constante cubriendo amplias zonas del cauce y sus alrededores.

Según informó Noticias Los Ríos, las autoridades chilenas no brindaron detalles sobre el punto exacto del hallazgo ni las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, a la espera de las pericias del Servicio Médico Legal.

Gonzalo era oriundo de Ancud, en la isla de Chiloé, y había vivido varios años en Comodoro Rivadavia, donde jugó en la reserva de Comodoro Fútbol Club. Este año había regresado a Chile para vivir con su abuelo en La Unión, a pocos kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.