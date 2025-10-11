No se sabe nada de un comodorense desde el sábado 4

La Policía de Río Negro continúa la búsqueda de Emiliano Evans, un estudiante universitario de 29 años oriundo de Comodoro Rivadavia, que desapareció el sábado 4 de octubre en Bariloche.

Emiliano fue visto por última vez cuando salió del Gimnasio Municipal N.º 3, ubicado en Santiago de Chile y Esandi, donde se alojaba junto a un grupo de estudiantes que participaban en un viaje académico. Desde ese momento, no se tiene información sobre su paradero.

Su padre, Marcelo Evans, radicó la denuncia este jueves 9 por la tarde, luego de que una empleada de la Universidad Nacional de Río Negro se comunicara con él preocupada al notar la ausencia de Emiliano en las clases.

El joven reside en El Bolsón desde hace aproximadamente seis años, donde cursa la Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en esa casa de estudios. Según la información brindada por la universidad, Emiliano llegó a Bariloche el jueves 2 de octubre como parte de un viaje estudiantil.

El día de su desaparición, sábado al mediodía, Emiliano se retiró del gimnasio municipal llevando consigo un gato que había traído desde El Bolsón, ya que no se le permitía tenerlo dentro del establecimiento.

Desde entonces, no ha regresado ni se ha presentado en las actividades académicas. Su familia manifestó preocupación debido a que en los últimos días Emiliano había mostrado comportamientos erráticos y confusos, lo que los hace temer por su salud y estado anímico.

El joven mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro ondulado y corto, y tiene ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un jean azul con cortes, un buzo negro con cierre diagonal, campera de abrigo negra, zapatillas beige de la marca Vans, una remera tipo chomba azul eléctrico y llevaba una mochila negra.

Cualquier información que pueda ayudar a localizar a Emiliano Evans debe ser comunicada de inmediato al 911, a la comisaría más cercana o al teléfono de contacto del padre: 297-4037054.