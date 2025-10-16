La Policía continúa los rastrillajes en distintos puntos de la costa provincial. Los teléfonos de los desaparecidos están apagados desde hace días.

Intensa búsqueda de la pareja que no llegó a Camarones

El subcomisario Patricio Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas, brindó detalles sobre los avances en la investigación para dar con el paradero de la pareja que partió rumbo a Camarones y que, hasta el momento, no llegó a destino ni se comunicó con familiares.

Rojas explicó que los rastrillajes se extendieron por distintos sectores de la costa chubutense, aunque hasta el momento no se registraron resultados positivos.

“Ayer hicimos rastrillaje, llegamos a la zona de Camarones, recorrimos Bahía Salamanca, La Pingüinera y Cabo Raso. Se verificó el ingreso a Camarones y puedo adelantar que no se vio llegar el vehículo”, señaló el subcomisario.

Asimismo, precisó que las cámaras de seguridad y los registros turísticos no muestran el ingreso del rodado ni de las personas desaparecidas. “Todas las pruebas indican que salieron rumbo a Camarones, pero nunca llegaron. Los teléfonos celulares permanecen apagados desde hace varios días”, añadió.

Los trabajos de búsqueda continúan en la zona de Rocas Coloradas, y aún resta cubrir un tramo de la Ruta 1 hasta Bahía Salamanca. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas complican el uso de drones. “El clima no acompaña y los fuertes vientos podrían limitar el operativo, pero queremos descartar esa ruta que nos falta verificar”, explicó Rojas.

El subcomisario también pidió la colaboración de los vecinos de Ciudadela, especialmente de aquellos que puedan aportar imágenes de cámaras de seguridad. “Necesito que, por favor, los vecinos colaboren. Últimamente están bastante reticentes y eso nos complica el trabajo. Si no, nos veremos obligados a tomar otras medidas”, advirtió.

Por su parte, el secretario de Control Urbano y Operativo del municipio, Miguel Gómez, informó que se pusieron todos los recursos disponibles a disposición de la búsqueda.

“El jefe de la división pidió colaboración y brindamos camionetas, drones y personal para reforzar el trabajo”, señaló.

Gómez agregó que se trata de dos personas mayores y que el intendente instruyó utilizar todos los medios posibles para encontrarlas. “Acompañamos la búsqueda en todo lo que podamos y esperamos tener novedades pronto”, concluyó.