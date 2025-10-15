Rastrillajes por Emiliano Evans tras su paso por Catriel

A siete días de su desaparición, la búsqueda de Emiliano Evans, un joven estudiante de 29 años oriundo de Comodoro Rivadavia, mantiene en vilo a familiares, amigos y fuerzas de seguridad de todo el país. El último registro confirmado de su presencia fue en la ciudad rionegrina de Catriel, un dato que amplió el alcance del operativo a nivel nacional.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de Río Negro, Emiliano había viajado desde El Bolsón —donde reside hace seis años y cursa la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro— hacia Bariloche para participar en un encuentro académico. Tenía previsto alojarse en el gimnasio Municipal N° 3, pero no pudo hacerlo porque el establecimiento no admitía animales y él viajaba acompañado por su gato. Según relataron allegados, tras ese inconveniente habría decidido dirigirse a la casa de un conocido.

El padre del joven, Marcelo Evans, contó que mantenía contacto esporádico con su hijo y que la comunicación se interrumpió completamente en las últimas semanas. “Emiliano no tenía celular, y eso hace todo más difícil. No hay forma de rastrearlo ni de saber sus últimos movimientos”, explicó con preocupación.

La investigación dio un giro cuando la policía rionegrina confirmó que Emiliano fue visto en Catriel horas antes de que se presentara la denuncia por su desaparición en Bariloche. Este dato se convirtió en el punto más firme —y al mismo tiempo más enigmático— de la pesquisa.

Con esta nueva pista, la búsqueda se amplió a escala nacional. Las fuerzas de seguridad distribuyeron la descripción y fotografía del joven a todas las dependencias de Río Negro y provincias vecinas. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos en Bariloche, incluyendo el domicilio de una persona cercana a Emiliano, aunque por el momento no se hallaron elementos relevantes para la causa.

La ausencia de un teléfono celular es uno de los principales obstáculos para los investigadores, que continúan analizando cámaras, testimonios y registros de transporte en un intento por reconstruir sus pasos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación reiteró el pedido de colaboración ciudadana y solicitó que cualquier información sobre el paradero de Emiliano Evans sea comunicada de inmediato al 134.