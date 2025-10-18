En refugios de pescadores buscan a la pareja desaparecida

Después que el viernes fuera hallada la camioneta, a unos 70 kilómetros al norte de Caleta Córdova, la búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder se concentra en la zona costera para comprobar si llegaron hasta alguno de los refugios de pescadores.

Desde horas tempranas de este sábado se retomó la búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja desaparecida el 9 de octubre en Comodoro Rivadavia. Tras el hallazgo de la camioneta en la que se movilizaban, empantanada en un sector cercano a Rocas Coloradas, los rastrillajes se intensificaron con más recursos.

El jefe de la Unidad Regional de Policía, Lucas Cocha explicó: “una comisión con nuevos integrantes de fuerzas armadas y de seguridad está realizando la búsqueda a pie. Creemos que las personas bajaron y esperamos que hayan llegado a alguno de los ranchitos que hay sobre la costa, los refugios que usan los pescadores. Es un trayecto largo, pero tenemos esperanza”.

“La camioneta se quedó en el medio de la nada, en unos cañadones de la zona de Puerto Visser, bastante lejos de la costa y de la ruta”, describió. El jefe policial también detalló que el vehículo estaba cerrado con llave y tenía pertenencias en su interior. Por esa razón, la hipótesis es que salieron caminando en busca de ayuda o refugio.

El viernes, el perro de búsqueda hizo un recorrido dirigido hacia la playa, hacia el este, pero no tuvo resultados. “Hay personal del Ejército, de Defensa Civil, GEOP y Canes de Rawson, además de tres drones y equipos de provincia trabajando”, sostuvo Cocha sobre el despliegue de recursos.

“Son 70 kilómetros desde Caleta Córdova hasta el lugar donde quedó la camioneta. Hay que hacer una inspección ocular para saber si tenía combustible, porque quizá se quedaron allí hasta que se agotó y recién entonces salieron. Es una zona donde casi no transita nadie y fueron por un camino intransitable”, explicó el comisario.

“El viernes se realizó una inspección en avioneta encabezada por el jefe de Búsqueda de Personas, subcomisario Patricio Rojas. Detectaron un punto donde luego una camioneta 4x4 localizó el vehículo de los desaparecidos. Se sumó mucha gente en 4x4 para recorrer todos los caminos del área”, subrayó.