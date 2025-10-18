Comienza a normalizarse el suministro de agua

Tras completarse las tareas de relleno en el Sistema Acueductos, el servicio empezaba a restablecerse gradualmente desde la medianoche.

Este viernes 17 de octubre finalizaron las tareas de relleno necesarias para restablecer la operatividad del Sistema Acueductos, afectado en los últimos días por inconvenientes técnicos.

Desde el Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que, a partir de la medianoche, el servicio de agua comenzaría a normalizarse de manera paulatina en toda la ciudad.

Asimismo, se solicitó a los vecinos mantener un uso racional del suministro mientras se completa el proceso de recuperación total del sistema.