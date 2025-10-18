Tenía 36 años y sufrió el accidente mientras hacía trekking. Era hermano de una ex jugadora de voley de la selección argentina.

Un médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares

Agustín Ezequiel Fresco, un joven médico de 36 años nacido en Entre Ríos, murió al caer unos 40 metros desde un mirador en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el accidente ocurrió durante la tarde del jueves, en las inmediaciones del mirador Dos Cóndores, en la zona norte del parque, cerca de la localidad de El Chaltén.

Una patrulla del Grupo Especializado de Alta Montaña de la Gendarmería Nacional Argentina, junto con agentes de la Administración del Parque Nacional Los Glaciares zona norte, realizaron el rescate del cuerpo.

Desde el Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1 de El Calafate, su secretario de turno ordenó la realización de actuaciones preliminares y el posterior traslado del cuerpo al puesto sanitario de la localidad. La autopsia estuvo a cargo del Cuerpo Médico Forense de la provincia.

De acuerdo con autoridades de Parques Nacionales, citadas por medios santacruceños, Fresco realizaba una excursión de trekking cuando, por causas que todavía se investigan, sufrió la caída mortal desde una altura significativa. Las fuentes hablan de que fue entre 30 y 40 metros.

Fresco, oriundo de la localidad de Chajarí, Entre Ríos, era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exintegrante de la selección argentina femenina de vóley, “Las Panteras”.

Había estudiado Medicina en la ciudad de Rosario y estaba especializado en Clínica Médica y Endocrinología. En su trayectoria profesional, trabajó en el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare.