Gremio docente corta la Ruta 3 en Chimen Aike

El Gobierno suspendió las negociaciones con ADOSAC, lo que motivó que el gremio comenzara a bloquear desde hora temprana de este jueves la Ruta 3 a la altura del paraje Chimen Aike, al sur de Río Gallegos.

La Asociación Docentes de Santa Cruz informó que la decisión se enmarca dentro del paro provincial de 72 horas iniciado el miércoles y aprobado por su Congreso Provincial, manifestando además que la suspensión de las negociaciones laborales constituye un ataque al derecho a huelga y profundiza el conflicto.

El gremio enumeró una serie de reclamos que, asegura, vienen siendo desoídos por las autoridades provinciales.

Entre los puntos más destacados figura la pérdida de 1.500 puestos laborales producto del "ajuste del Gobierno", y la exigencia de una reapertura inmediata de paritarias para discutir una recomposición salarial urgente.

Además, pide garantizar la continuidad de la cláusula gatillo para 2026 y una recomposición sostenida que permita a los docentes mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Entre las demandas también se incluye la defensa de los puestos de trabajo ante cualquier intento de cierre de cargos o ajustes en el sistema educativo.

En ese sentido, ADOSAC reclamó más recursos para la inclusión educativa, proponiendo la creación de nuevos cargos y gabinetes interdisciplinarios que acompañen los procesos de aprendizaje.

Por último, el sindicato reiteró la necesidad de una inversión urgente en infraestructura escolar, apuntando a "terminar con la grave problemática edilicia que afecta a todas las escuelas de la provincia".

Fuente: Nuevo Día