La medida de fuerza del principal gremio docente de Santa Cruz comenzó a regir este martes en toda la provincia y se extenderá hasta el jueves inclusive.

Tres días sin clases por otro paro de ADOSAC

La medida la resolvió el Congreso Extraordinario de ADOSAC celebrado este lunes en El Calafate, con el objetivo de visibilizar nuevamente las demandas del sector educativo.

Según el gremio, la medida responde a la falta de avances en la Subcomisión Laboral y Concursos de Titularización, liderada por la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, y busca una recomposición salarial urgente que incluya la cláusula gatillo para acompañar la inflación.

El sindicato expresó preocupación por lo que considera una posible pérdida de 1.500 puestos de trabajo en educación, según su evaluación de los ajustes en el sistema.

“Responsabilizamos a la Presidenta del CPE ante la falta de respuestas favorables”, señala el comunicado, demandando además la devolución de descuentos aplicados a docentes de todos los niveles y la anulación de multas que el gremio califica de “injustas e inconstitucionales”.

ADOSAC solicita revisar los Acuerdos 328/25 y 329/25 que –considera- afectan el régimen de licencias docentes y propone titularizaciones con amplia participación a través de espacios democráticos.

De no obtener respuestas, se planifica una marcha provincial para la próxima semana, a definirse en un nuevo congreso.

El nuevo paro coincide con la medida nacional de CTERA, en una provincia donde la inflación acumulada supera el 200%.