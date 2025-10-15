Continúan controlando ingreso de trabajadores a Santa Cruz

Dando cumplimiento a la Ley 90/10 que otorga prioridad laboral a santacruceños en actividades industriales, se incrementaron los controles de ingreso de trabajadores que no tienen residencia en la provincia.

El principal operativo comenzó el lunes en la Ruta Nacional Nº 3, puntualmente en el acceso norte de Caleta Olivia y ya se extendió a las Rutas Provinciales Nº 43 y Nº 39 y también al aeropuerto de Perito Moreno, donde aterrizan aeronaves con operarios de las compañías mineras.

Está afectado personal de diversas instituciones que dependen de los Ministerios de Seguridad, Trabajo y Producción y de algunos municipios como el caso de Caleta Olivia.

Se espera que en al promediar esta semana, a través de sus canales de información pública, el gobierno provincial de a conocer un detalle preliminar de los primeros relevamientos.

No obstante, fuentes confiables adelantaron a El Patagónico que durante la jornada inicial del operativo, de detectaron 569 trabajadores de otras provincias, sobre todo de la minería y del petróleo, que no se ajustaban a las disposiciones vigentes.

Se les solicita documentación personal, CUIT del empleador y lugar y horario de trabajo, datos que se van incorporando a planillas.

Por otra parte, a decir de las fuentes consultadas por este medio, algunas empresas buscan eludir el control por la Ruta 3 dejando de enviar a sus trabajadores en camionetas, trafic o colectivos, utilizando autos particulares o bien contratando servicios de Uber.