Vuelven a cortar el agua para recuperar reservas

Será este sábado desde las 20 y la medida se extenderá por doce horas. La interrupción del servicio afectará a todo el ejido de Comodoro Rivadavia.

Este sábado, 18 de octubre, a partir las 20 y por un lapso de 12 horas, se interrumpirá el servicio de agua potable en todo Comodoro Rivadavia. Según la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, así se determinó para recuperar los niveles de las reservas de Puesto La Mata.

“La medida responde al alto consumo registrado durante la jornada de hoy. Debido al último corte prolongado de esta semana, el sistema presenta niveles mínimos de carga, lo que impidió sostener la demanda de agua en las últimas horas”, indica el comunicado de la SCPL.