Germán Pezzella se separó: llevaba una "doble relación"

El futbolista de River finalizó su matrimonio con la influencer Agustina Bascerano en medio de una fuerte polémica.

Se conoció que el defensor central Germán Pezzella, jugador de River Plate y campeón en Qatar 2022 con la Selección Argentina, habría llevado una doble vida durante algunos años, involucrando a una mujer que también está casada, mientras él seguía con Agustina Bascerano.

En los últimos días, el defensor terminó su matrimonio de diez años con Bascerano, quien es nutricionista e influencer. La separación se filtró cuando ella eliminó de sus redes todas las fotos junto al jugador, generando repercusiones que llevaron a la confirmación de toda la historia detrás de la ruptura.

Fue este 16 de octubre cuando Pochi de Gossipeame, la experta en chismes de redes sociales, dio a conocer la noticia en Puro Show, el programa de El Trece. "Esa mujer, que se llama Agustina Tedesco, también está en pareja, con hijos, con un chico de mucha plata", reveló la panelista en primer lugar sobre la persona en cuestión apuntada cómo la amante del futbolista.

Asimismo, contó detalles de cómo se llevó a cabo la relación: "Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano'".