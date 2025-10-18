El “Azzurrito” quedó eliminado con su equipo Sub 15 en los octavos de final del Torneo Divisiones Juveniles que se jugaron en Comodoro Rivadavia.

La CAI pasó a cuartos de final en Sub 13 y Sub 17

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia avanzó -con sus categorías Sub 13 y Sub 17- a los cuartos de final del Torneo Divisiones Juveniles, que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA). En Sub 15, mientras tanto, el equipo quedó eliminado.

En ese contexto, en Sub 13, la CAI derrotó 3-2 a La Amistad de Cipolletti, Río Negro, y accedió a cuartos.

Los goles, del equipo que dirige Mauro Villegas, los marcaron Mauro Betancur, en dos ocasiones, y en el final Kevin Chávez.

Los dos tantos de los rionegrinos los convirtieron Nahim Rodríguez y Jhonatan Figueroa, quien había hecho el gol del transitorio empate.

De esa manera, la Sub 13 de la CAI, que permanece invicta, se las verá este domingo en cuartos de final frente a Maronese de Neuquén -venció por penales a Juan José Moreno de Puerto Madryn- a partir de las 10 de la mañana y en el Estadio Municipal de Kilómetro 3.

Por su parte, el Sub 17, goleó 4-0 a Puerto Moreno de Bariloche y así se metió en cuartos de final. Los goles, del conjunto que entrena César Villarroel, los anotaron Joaquín Mardones -en dos ocasiones-, uno Esteban Baeza y otro el defensor central Mateo Hawrylak.

Este domingo, desde las 14, buscará un lugar en las semifinales del certamen ante Huracán de Trelew, que en cancha de Talleres Juniors derrotó por penales a Cipolletti de Río Negro.

Distinta suerte corrió el equipo Sub 15, que en el inicio de la jornada, cayó 5-3 ante Cipolletti y de ese modo, se despidió del torneo.

Los goles de la CAI los convirtieron Lionel Crespo, Enzo Pinilla y Franco Ramos. Mientras que para “Cipo”, anotaron Miguel Tribolo -en dos oportunidades-, Thiago Andrade, Massimo Ruggiero y Benjamín Fernández,

De ese modo, el equipo dirigido por Mario Amado dejó atrás un invicto que tuvo 10 victorias y dos empates.

Los pibes de Cipolletti jugarán este domingo a partir de las 12 ante el “Globo” trelewense, que venció por penales a Maronese.

…………….

Panorama – Octavos de final

SABADO 18

En el Estadio Municipal – Km 3

SUB 13

- CAI 3 (Mauro Betancur 2 y Kevin Chávez) / La Amistad (Cipolletti) 2 (Nahim Rodríguez y Jhonatan Figueroa).

SUB 15

- CAI 3 (Lionel Crespo, Enzo Pinilla y Franco Ramos) / Cipolletti 5 (Miguel Tribolo 2, Thiago Andrade, Massimo Ruggiero y Benjamín Fernández).

SUB 17

- CAI 4 (Joaquín Mardones 2, Esteban Baeza y Mateo Hawrylak) / Puerto Moreno (Bariloche) 0.

En el Club Talleres Juniors

SUB 13

Maronese (Neuquén) venció por penales a Juan José Moreno (Puerto Madryn).

SUB 15

Huracán (Trelew) le ganó por penales a Maronese (Neuquén).

SUB 17

Huracán (Trelew) derrotó por penales a Cipolletti (Río Negro).

Programa – Cuartos de final

DOMINGO 19

En el Estadio Municipal – Km 3

SUB 13

10:00 CAI vs Maronese.

SUB 15

12:00 Cipolletti vs Huracán.

SUB 17

14:00 CAI vs Huracán.