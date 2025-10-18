El escolta de Carmen de Patagones tiene un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y se perderá los próximos tres juegos del equipo en Córdoba.

Gimnasia no tendrá a Federico Grun en su primera gira del año

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia entrenará este sábado por la noche y el domingo, en doble turno, para luego el lunes a la mañana viajar con destino a Córdoba y jugar por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Para esta primera gira, el equipo que conduce Pablo Favarel, no podrá contar con Federico Grun, quien a raíz de un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha, se perderá los próximos tres juegos.

En ese contexto, el escolta de 28 años nacido en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, no podrá estar este martes en Oliva ante Independiente, el jueves frente a Instituto y el sábado 25 en su visita a Atenas.

Esa será la única baja que tendrá Gimnasia para esta exigente primera gira que tendrá el equipo, donde buscará volver a la victoria y así recuperarse de las derrotas que sufrió de local ante Olímpico de La Banda (67-70) y frente a La Unión de Formosa (61-69).

Entonces, sin Grun, Gimnasia tendrá un plantel conformado por los siguientes jugadores: Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, Víctor Andrade, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Juan Cárdenas, y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

El plantel “mens sana” trabajará en las próximas horas en el Socios Fundadores, el domingo volverá a entrenar y viajará el lunes en horas de la mañana con destino a Córdoba.