River sufrió su cuarta derrota seguida en el torneo Clausura

El “Millonario” perdió de local 1-0 ante Sarmiento de Junín por la 12ª fecha de la Zona “B”. El gol lo marcó Iván Morales Bravo.

River Plate, que terminó silbado e insultado, sufrió este domingo su cuarta derrota al hilo en el torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol al perder de local por 1-0 ante Sarmiento de Junín, por la 12ª fecha de la Zona “B”.

El partido, que se jugó en el estadio Monumental, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino. El único gol del partido fue marcado por el chileno Iván Morales Bravo a los 30’ de la etapa inicial. En tiempo de descuento, Miguel Borja había anotado el gol del empate, pero su tanto fue anulado, a instancias del VAR, por posición adelantada.

Antes del inicio del encuentro, se realizó un minuto de silencio en homenaje a Miguel Angel Russo, el DT de Boca Juniors que falleció el último miércoles. Y también hubo un emotivo aplauso.

En los primeros minutos, el equipo de Marcelo Gallardo comenzó a hacer figura a Lucas Acosta, con un zurdazo de Ignacio Fernández y un derechazo bajo de Thiago Acosta; antes, luego de un tiro libre, Giuliano Galoppo se encontró con la pelota en el área y por muy poco no fue el 1-0.

A los 30 minutos, “El Verdolaga" abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.

Hasta el cierre de la primera parte, River siguió yendo con todo y tuvo situaciones claras en los pies de Nacho Fernández, Galoppo, Fabricio Bustos y un cabezazo de Paulo Díaz. En el segundo tiempo, el Millonario también generó chances, incluido un zurdazo al travesaño de Paulo y un gol de Miguel Borja en el final, pero fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada.

Con este resultado, River se ubica quinto en la Zona “B” con 18 puntos, mientras que Sarmiento trepó al octavo lugar con 15 unidades.

En la próxima fecha, River visitará en Córdoba a Talleres, mientras que el “Verde”, recibirá a Vélez Sarsfield.