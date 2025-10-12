El clásico mendocino terminó sin goles

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empataron 0-0 por la 12ª fecha del torneo Clausura. La “Lepra” terminó con nueve porque se fueron expulsados Bottari y Villa.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron este domingo sin goles en el marco de 12ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El clásico mendocino, se jugó en el estadio Juan Bautista Gargantini, y tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello, quien expulsó en la “Lepra” a Tomás Bottari y al colombiano Sebastián Villa.

El inicio del partido mostró a los dos equipos decididos a atacar. La “Lepra” fue la primera en generar peligro: Villa desbordó por izquierda, envió un centro al área y el arquero Franco Petroli alcanzó a interceptar justo antes de que Matías Fernández pudiera definir. Minutos después, el propio Villa volvió a inquietar, esta vez desde la derecha, provocando una falta que terminó en un tiro libre sin consecuencias.

Con el correr de los minutos, el juego se volvió más trabado y se disputó principalmente en la mitad de la cancha. Godoy Cruz intentó responder con remates de media distancia, aunque sin precisión. La más claras del primer tiempo fue para el local: Fabrizio Sartori remató desde el borde del área y la pelota se fue apenas desviada. Luego, en la última jugada antes del descanso, un rebote de Petroli dejó a Leonard Costa con la chance de abrir el marcador, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

En el complemento, el encuentro ganó en fricción. A los 50 minutos, Tomás Bottari protagonizó una fuerte entrada sobre Maximiliano González y el árbitro Facundo Tello, tras revisar la jugada en el VAR, decidió expulsarlo, dejando a Independiente Rivadavia con un jugador menos. Pese a la inferioridad numérica, el local sostuvo el ritmo y contó con varias aproximaciones para desnivelar.

El tramo final del partido tuvo emoción, pero sin goles. Kevin Retamar y Juan Barbieri tuvieron chances de cabeza que no lograron concretar, mientras que Lucas Arce exigió a Ezequiel Centurión con un remate cruzado. A los 65 minutos, el juego estuvo demorado debido a incidentes en una de las tribunas, lo que cortó el ritmo del partido.

Pero en una de las últimas jugadas, Villa se escapó y tiró el centro pero nadie llegó y en la acción siguiente Alejo Osella se mandó una gran jugada, dejando hombres en el camino, aunque no logró rematar. Aunque eso no sería todo: Villa fue amonestado por Tello por exceso verbal y un minuto después recibió otra tarjeta amarilla por una patada de impotencia ante un agarrón, por lo que fue expulsado.

Con el empate sin goles, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz repartieron puntos en un clásico con más lucha que claridad. La “Lepra” quedó a 4 puntos de la zona de clasificación y el “Tomba” a 5 unidades en la Zona B donde se ubican anteúltimo.