Grave explosión en Km 17: el joven perdió una mano

El accidente ocurrió este sábado al mediodía en un desarmadero sin habilitación, en zona norte. La víctima sufrió severas heridas al manipular una bolsa con metales.

Un joven trabajador resultó gravemente herido este sábado al mediodía tras una fuerte explosión registrada en un predio ubicado en Kilómetro 17. La detonación ocurrió mientras manipulaba una bolsa con metales en una chatarrería que, según determinó personal municipal, no contaba con habilitación para funcionar como depósito ni taller de desguace.

Como consecuencia del estallido, el joven perdió una de sus manos y sufrió lesiones de consideración en el rostro y el torso. Fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internado en estado delicado, indicaron fuentes médicas.

Al lugar acudieron equipos de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut y personal municipal de Habilitaciones. Las primeras hipótesis apuntan a que un artefacto explosivo habría detonado al ser manipulado, aunque no se descarta que se tratara de material bélico en desuso u otro componente encontrado entre los vehículos almacenados.