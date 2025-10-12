Reunión entre autoridades y vecinalistas para reforzar la seguridad en zona sur

Funcionarios municipales y provinciales se reunieron con representantes barriales del sector suroeste para analizar la situación de inseguridad y coordinar acciones conjuntas de prevención. Coincidieron en la necesidad de fortalecer la comunicación entre vecinos y las fuerzas de seguridad.

Con el objetivo de fortalecer las políticas de prevención y seguridad ciudadana, este sábado se llevó a cabo una reunión entre autoridades municipales, provinciales y representantes de asociaciones vecinales de la zona suroeste de Comodoro Rivadavia.

El encuentro contó con la presencia del secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; la diputada nacional Ana Clara Romero; el diputado provincial Emanuel Fernández; el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha; y vecinalistas de distintos barrios del sector.

Durante la reunión, los participantes abordaron los principales problemas vinculados a la seguridad en los barrios y coincidieron en la necesidad de sostener un trabajo coordinado entre las instituciones y la comunidad.

El secretario Sergio Bohe destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado y los vecinos. “Es muy positivo que el ministro de Seguridad participe de estos espacios y que se mantenga un proceso colaborativo desde el Municipio. Comodoro sigue teniendo una dotación policial exigua en relación a su tamaño y población, y el incremento de delitos diarios está vinculado a las condiciones económicas y sociales que se agravan en la ciudad. Por eso es fundamental redoblar los compromisos para acompañar a nuestra fuerza policial”, expresó.

Por su parte, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, valoró la iniciativa del Ministerio de Seguridad al convocar el encuentro. “La consigna del intendente es clara: colaborar y participar activamente en la seguridad ciudadana. Estos espacios permiten conocer de primera mano la situación que viven los barrios”, sostuvo.

Gómez también remarcó que “el mejor aporte que puede hacer el vecino es mantener informadas a las autoridades. La seguridad la construimos entre todos: la Policía, el Municipio y la comunidad”.

En tanto, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó la relevancia de estas instancias de diálogo para conocer las particularidades de cada barrio. “Sabemos en general cómo está la problemática, pero necesitamos también entender las situaciones específicas. Una comunicación más fluida permite una intervención más rápida y eficaz, optimizando el uso de los recursos”, indicó.