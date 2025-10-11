Intentó deshacerse de una bolsa con cocaína al ver a la policía

La mujer implicada debía estar cumpliendo prisión domiciliaria y fue interceptada en la calle por una comitiva policial que realizaba un patrullaje preventivo por el barrio 30 de Octubre.

A las 2:45 de este sábado, personal policial de la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia, que efectuaba un patrullaje preventivo por el barrio 30 de octubre, observó en la calle a una mujer –identificada con las iniciales G.N.P.M, de 45 años- quien había quebrantado la prisión domiciliaria que debía cumplir en su domicilio.

Al observar la presencia policial, la mujer huyó a pie y tras una breve persecución fue interceptada cuando trataba de descartar un envoltorio de nylon traslúcido con un polvo blanco en su interior.

Los agentes le dieron intervención a personal de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, quienes constataron que la sustancia era cocaína. Su pesaje arrojó 20,2 gramos.

Por la causa de drogas se notificó a la funcionaria de la Fiscalía Federal, Natalia Sandoval quien además de ordenar el secuestro del estupefaciente, determinó que la mujer fuera imputada en libertad por el delito de tenencia de drogas. Respecto al quebrantamiento de la prisión domiciliaria, se le dio conocimiento al Tribunal Oral Federal, desde donde la abogada Marta Gutiérrez dispuso la detención de la sospechosa hasta que se realice la correspondiente audiencia de control.