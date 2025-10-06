Tres conductores dieron positivo en alcoholemia durante controles el fin de semana

Los operativos se realizaron en la madrugada del domingo en la intersección de Alvear y Necochea. Fueron controlados 70 vehículos y se labraron cinco actas de infracción, tres de ellas por alcoholemia positiva. La graduación más alta fue de 1,59 g/l.

Durante la madrugada del domingo, efectivos de la Comisaría Segunda de Comodoro Rivadavia, en conjunto con personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), realizaron controles vehiculares en el barrio La Loma. El operativo se llevó a cabo entre las 2:00 y las 3:30 horas en la intersección de las calles Alvear y Necochea.

Según el informe policial, se controlaron un total de 70 vehículos y fueron identificadas 80 personas. Como resultado, se labraron cinco actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito: dos por falta de licencia de conducir y tres por alcoholemia positiva.

La medición más alta registrada fue de 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido por la normativa vigente.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, recordando que estos controles continuarán realizándose de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad.