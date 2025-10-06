Comienza otra semana ventosa: Ráfagas de más de 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un comienzo de semana con vientos intensos que se incrementarán hacia el miércoles. Las ráfagas alcanzarán los 60 km/h este lunes y podrían superar los 90 km/h a mitad de semana.

Comodoro Rivadavia inicia otra semana bajo la influencia del viento patagónico. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 6 de octubre se espera una jornada ventosa, con ráfagas que durante todo el día superarán los 60 kilómetros por hora. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura oscilará entre 7 y 18 grados.

El martes las condiciones se mantendrán similares, aunque con un aumento progresivo de la intensidad del viento, especialmente hacia la tarde-noche, cuando las ráfagas podrían superar los 79 km/h. El cielo estará parcial a mayormente nublado, con temperaturas que variarán entre 10 y 20 grados.

Para el miércoles, el viento se intensificará aún más y podría superar los 90 km/h, según el pronóstico oficial. Se espera un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 13° y máxima de 22°.