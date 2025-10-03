Viernes ventoso y con lluvias aisladas: nueva alerta amarilla en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora este viernes. Además, se prevén lluvias aisladas a lo largo de la jornada, con una temperatura mínima estimada en 10 grados y una máxima de 18°.
Para el sábado, las condiciones seguirán inestables: se anticipa un cielo mayormente nublado, con probabilidad de chaparrones durante la noche. La temperatura descenderá, con marcas que oscilarán entre los 6° y 15°, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 60 km/h.
El domingo continuará con cielo mayormente cubierto, mínima de 5° y máxima de 16°. Los vientos perderán algo de intensidad, aunque aún se prevén ráfagas de hasta 50 km/h.