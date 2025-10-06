La mujer chocó contra otro auto sobre la Ruta 16, cuyos ocupantes dieron positivo en alcoholemia. Su nena resultó herida y está fuera de peligro. Consternación y reclamos en la comarca.

Tenía 34 años y viajaba con su hija cuando ocurrió el choque que le costó la vida

La tragedia vial ocurrida este domingo en Lago Puelo tuvo un giro aún más doloroso al conocerse que la víctima fatal era Laura Romano Abrea, una madre de 34 años que viajaba junto a su hija de seis cuando el vehículo en el que se trasladaban chocó contra otro automóvil en la Ruta Provincial 16, a la altura de Villa del Lago.

Según confirmaron fuentes policiales, Laura conducía un Fiat Uno cuando, por causas que se investigan, impactó contra la parte trasera de un Nissan Sentra que circulaba en el mismo sentido, hacia el centro de Lago Puelo.

El choque fue tan violento que la mujer perdió la vida en el lugar, mientras su hija fue rescatada con múltiples fracturas y trasladada de urgencia al Hospital Rural de Lago Puelo.

La niña se encuentra fuera de peligro, bajo atención médica, y permanece acompañada por familiares.

Los datos iniciales sobre los conductores del segundo vehículo marcan que habrían dado positivo en el test de alcoholemia. En el Nissan viajaban cuatro personas, entre ellas también menores de edad, todos domiciliados en El Bolsón.

DOLOR Y RECLAMO

La noticia conmovió profundamente a la comunidad de Lago Puelo, donde Laura era reconocida como una mujer joven, trabajadora y dedicada a su hija. En redes sociales y entre los vecinos, las expresiones de pesar se multiplicaron junto a los reclamos por mayores controles de alcoholemia y presencia vial, especialmente los fines de semana.

“No alcanza con hacer controles en el Paralelo. Puelo es chico, pero es grande”, expresaron con dolor algunos vecinos. En esa línea se expresan diversas voces reclamando justicia y más controles.

Personal de Bomberos Voluntarios, Policía del Chubut y salud local trabajó en el lugar durante varias horas, mientras se desarrollaban las pericias dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: EQS