Choque fatal en Lago Puelo: un muerto y tres heridos

Un accidente vial ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, en Villa del Lago, Lago Puelo, dejó como saldo una persona fallecida y al menos tres heridas, entre ellas una menor. Fue alrededor de las 9, cerca del kilómetro 13, donde finaliza una recta e inicia una curva.
Unidades de emergencia de la localidad trabajaron en el lugar del siniestro, asistiendo a los heridos y coordinando el traslado a centros de salud. Según informó Noticias de la Comarca, dos adultos y una menor resultaron lesionados, mientras que la víctima fatal -aparentemente una mujer- perdió la vida en el lugar.
Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar las causas del choque y garantizar la seguridad en la ruta. El tránsito permaneció interrumpido hasta el mediodía.
Fuente: Jornada