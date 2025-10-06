Choque fatal en Lago Puelo: un muerto y tres heridos

Sucedió en la Ruta Provincial N 16. Entre los heridos, hay una menor de edad. Se investigan las causas del accidente.

Un accidente vial ocurrido este domingo en la Ruta Provincial 16, en Villa del Lago, Lago Puelo, dejó como saldo una persona fallecida y al menos tres heridas, entre ellas una menor. Fue alrededor de las 9, cerca del kilómetro 13, donde finaliza una recta e inicia una curva.

Unidades de emergencia de la localidad trabajaron en el lugar del siniestro, asistiendo a los heridos y coordinando el traslado a centros de salud. Según informó Noticias de la Comarca, dos adultos y una menor resultaron lesionados, mientras que la víctima fatal -aparentemente una mujer- perdió la vida en el lugar.

Las autoridades continúan con las tareas de investigación para determinar las causas del choque y garantizar la seguridad en la ruta. El tránsito permaneció interrumpido hasta el mediodía.

Fuente: Jornada