La Cámara Electoral dispuso que Santilli encabece la lista de LLA

El tribunal electoral revocó la sentencia del juez Alejo Ramos Padilla, que disponía el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Mientras resta conocer la definición judicial sobre la reimpresión de boletas, de cara a los comicios del domingo 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral estableció que corresponde que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, ocupando el lugar que dejó José Luis Espert. En segundo lugar, permanecerá Karen Reichardt.

En un fallo difundido este sábado, el tribunal electoral revocó el fallo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, argumentando la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) que "expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género".

Además, cuestionó que Ramos Padilla" se haya apartado injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente". "El juez desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos (senadores nacionales)", agregaron.

El propio Diego Santilli reaccionó a la decisión en sus redes sociales: "Es un honor para mí encabezar la lista de Diputados Nacionales por PBA de La Libertad Avanza y formar parte del equipo que impulsará en el Congreso las reformas que hacen falta para consolidar todo lo logrado y garantizar todo lo que falta. Gracias presidente Javier Milei por confiar en mí. El esfuerzo y el sacrificio que hicimos los argentinos estos dos años va a valer la pena".