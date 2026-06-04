Un detenido por un pedido de captura vigente

Fue identificado cuando caminaba por jurisdicción de la Comisaría Cuarta. La policía comprobó que pesaba sobre él una orden de detención.

A las 18.10 de este jueves, personal policial de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia identificó a cuatro hombres que caminaban por una calle de esa jurisdicción.

Así, al momento de verificar los datos filiatorios de todos en el sistema judicial se constató que uno de ellos -identificado por fuentes oficiales como Eric Posee- registraba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez Ariel Tedesco.

Por esa razón, se procedió a la inmediata detención del hombre sobre quien pesaba la medida judicial y fue trasladado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta que se celebre la audiencia de control de detención.