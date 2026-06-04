Un detenido por un pedido de captura vigente

A las 18.10 de este jueves, personal policial de la Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia identificó a cuatro hombres que caminaban por una calle de esa jurisdicción.
Así, al momento de verificar los datos filiatorios de todos en el sistema judicial se constató que uno de ellos -identificado por fuentes oficiales como Eric Posee- registraba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez Ariel Tedesco.
Por esa razón, se procedió a la inmediata detención del hombre sobre quien pesaba la medida judicial y fue trasladado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta que se celebre la audiencia de control de detención.