El dueño de una moto retuvo al ladrón que intentó robársela

El incidente se produjo el viernes por la noche en Kilómetro 8. El propietario de la motocicleta, con ayuda de su yerno, aprehendió al ladrón y lo entregaron a la policía.

A las 23:55 del viernes, en la Comisaría del Distrito de Kilómetro 8 se presentó una persona que refirió que un hombre había intentado robarle su motocicleta, estacionada en su vivienda de la calle Teniente Ibarlucea. El propio damnificado, con la ayuda de su yerno, habían reducido al delincuente.

Los policías comprobaron que el ladrón presentaba escoriaciones en su rostro, ya que había intentado resistirse a la aprehensión ciudadana. La motocicleta, una Honda, se hallaba estacionada fuera de un domicilio cuando el delincuente intentó sustraerla.

Por disposición de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, el delincuente quedó alojado en la Comisaría de Kilómetro 8 hasta que comparezca en la correspondiente audiencia de control de detención.