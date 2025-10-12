Una negociación fallida terminó en agresión y detención

Un hombre fue detenido este sábado tras golpear al vendedor de un vehículo durante una fallida transacción comercial. La Policía constató que tenía en su poder la billetera de la víctima. El conflicto derivó además en la intervención del Servicio de Protección de Derechos por la presencia de menores dentro de uno de los autos involucrados.

Un violento episodio se registró este sábado cerca del mediodía en pleno centro de Comodoro Rivadavia, cuando personal de la Comisaría Primera intervino por disturbios en la vía pública. El hecho está vinculado a un intento de estafa, robo en grado de tentativa y lesiones leves.

El detenido, identificado como T.E.D., agredió a otro hombre durante una discusión originada por una operación de compra y venta de vehículos. Según el relato de la víctima y un testigo, ambos habían acordado el intercambio de un Toyota Corolla más dinero en efectivo a cambio de una Toyota Hilux. Sin embargo, al constatar que la camioneta estaba prendada, el denunciante decidió desistir de la operación.

La decisión enfureció al comprador, quien reaccionó con violencia y golpeó a la víctima, provocándole escoriaciones en el cuello. Poco después fue detenido y trasladado a la comisaría, donde la Policía encontró entre sus pertenencias la billetera y documentación del hombre agredido.

En el marco del operativo, la camioneta Hilux fue localizada en la intersección de Rivadavia y Kennedy y secuestrada por falta de seguro obligatorio. El Toyota Corolla, en tanto, fue hallado en otra zona céntrica de la ciudad. Dentro del vehículo se encontraba un familiar del detenido junto a dos menores de edad, quienes se negaron inicialmente a descender.

Tras la intervención policial, el adulto finalmente salió del rodado con los niños. En el lugar también actuó el Servicio de Protección de Derechos y personal médico, que constató el estado de salud de los menores.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por los delitos de robo en grado de tentativa, estafa y lesiones leves.