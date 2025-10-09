El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando personal de seguridad de YPF y efectivos del GRIM sorprendieron al sospechoso en pleno corte de cables. Se secuestraron herramientas y varios rollos de tendido eléctrico.

Detuvieron a un hombre cuando robaba cables de electricidad en zona norte

En la madrugada de este jueves, alrededor de las 4:55, un hombre fue detenido en la zona norte tras ser sorprendido mientras cortaba cables de electricidad de postes de luz.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de la Avenida del Parque y José Ingenieros. Según informaron fuentes policiales, empleados de la empresa G4 —que brinda seguridad a YPF— y personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) interceptaron al sospechoso cuando se encontraba en plena maniobra delictiva.

Al llegar la comitiva policial de la Comisaría de Mosconi, encontraron al hombre reducido y junto a él una mochila abierta con distintas herramientas.

Minutos más tarde, durante un rastrillaje por la zona, hallaron a unos 30 metros del lugar cinco rollos de cables eléctricos ocultos entre matorrales de mediana altura.

Intervino personal de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal, que dispuso el secuestro de los elementos.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.