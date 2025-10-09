Detuvieron a dos personas con pedido de captura en la Terminal

Se trata de un hombre de 27 años que intentaba viajar a Pico Truncado y una mujer de 33 con destino a Trelew. Ambos tenían pedidos de detención activos y fueron interceptados durante controles preventivos realizados por la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

Este jueves, alrededor de las 13:00, personal de la Sección Antinarcóticos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, junto con efectivos de la Sección Operaciones, detuvo a dos personas con alertas activas de captura durante un operativo de control en la Terminal de Ómnibus de Comodoro Rivadavia.

Los procedimientos forman parte de los controles preventivos diarios que se realizan en las unidades de transporte de larga distancia, con el objetivo de identificar pasajeros que ingresan o egresan de la ciudad y verificar antecedentes judiciales.

El primero de los detenidos es un hombre de 27 años que tenía pasaje hacia Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Al ser identificado, el sistema arrojó que tenía un pedido de detención vigente desde fines de septiembre, vinculado a una causa por resistencia a la autoridad y daños.

La segunda persona es una mujer de 33 años que pretendía viajar a Trelew. También contaba con un pedido de detención activo desde principios de septiembre, emitido por la Justicia local.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría Seccional Primera, donde quedaron alojados a la espera de la audiencia de control de detención.

El subcomisario a cargo destacó que estas detenciones son resultado de “los exhaustivos y sorpresivos controles que realiza a diario la Sección Policía Patrimonial y Antinarcóticos”, que buscan reforzar la seguridad y prevenir delitos en la región.