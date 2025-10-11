Personal policial investiga el origen de la explosión. El desarmadero carecía de habilitación para funcionar.

Un hombre está grave tras la explosión en un desarmadero en Km 17

Un joven se encuentra internado en grave estado tras una fuerte explosión registrada este sábado por la tarde en un desarmadero sin habilitación, situado en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Según fuentes policiales, la explosión se produjo en un predio de Kilómetro 17 donde se acumulaban vehículos y chatarra metálica. Personal municipal determinó que el lugar carecía de autorización para funcionar como depósito o taller de desguace.

Tras el estallido, acudieron al sitio equipos de Defensa Civil, el Área de Explosivos de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y personal municipal del área de Habilitaciones.

La primera hipótesis que maneja la policía es que un artefacto explosivo habría provocado la detonación. Especialistas en explosivos de la Policía del Chubut realizan peritajes en el lugar para determinar si se trató de material bélico en desuso o de algún componente encontrado entre los vehículos almacenados.

El joven herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internado en estado delicado, indicaron fuentes oficiales.