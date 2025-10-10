Un conductor alcoholizado protagonizó un choque en el camino a Laprida

El test arrojó que manejaba con 2.08 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, circulaba sin licencia ni documentación del vehículo. El choque, sin lesionados se produjo sobre la ruta 25 de Mayo, entre los barrios Güemes y Sarmiento.

Los conductores de un Volkswagen Gol y un Chevrolet Corsa se vieron involucrados en un choque, este viernes por la madrugada en la zona norte de Comodoro Rivadavia. El siniestro vial se produjo en la ruta 25 de Mayo, entre los barrios Güemes y Sarmiento.

Según el informe policial, no se registraron lesionados. Los vehículos se desplazaban en dirección opuesta y el VW Gol fue rozado en su lateral izquierdo por el Chevrolet Corsa. Los daños en ambos automóviles fueron menores.

Personal municipal de Tránsito constató que el conductor del VW Gol se encontraba en estado de ebriedad. El test que le practicaron arrojó un resultado de 2.08 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, carecía de carnet de conducir, cédula automotor y seguro obligatorio.

Por disposición del Juzgado de Faltas N.º 1, se labró el acta de infracción correspondiente. El automóvil fue secuestrado y trasladado al corralón municipal.