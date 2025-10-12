Matías Rima fue detenido nuevamente

Esta vez, el exjugador de futsal quiso ingresar en forma ilegal a una vivienda del barrio San Martín.

Detuvieron nuevamente a Matías Rima por intento de ingreso a una vivienda en la zona sur, en un operativo que se inició tras una alerta del Centro de Monitoreo.

El sospechoso, conocido por su paso en el fútbol de salón y que fuera hasta campeón del mundo, fue arrestado alrededor de las 13:10 de este sábado en el barrio San Martín cuando intentaba ingresar a un domicilio en la calle Los Perales.

La intervención contó con la rápida respuesta de personal de la Seccional Séptima que, alertados por las cámaras de seguridad, lograron ubicarlo caminando por Huergo y Los Perales, frente a un comercio.

Al notar la presencia policial, Rima intentó deshacerse de un objeto, escondiéndolo entre sus prendas. Tras ser identificado y detenido, se constató que el elemento era un teléfono celular, el cual fue reconocido por el propietario como de su propiedad.

El detenido fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. En los últimos meses, Rima ha sido detenido en al menos media docena de oportunidades por delitos contra la propiedad.